В правительстве Польши считают, что в следующем году возможно перемирие между Украиной и РФ
Восстановление Украины может начаться во второй половине 2025 года. Такую оценку высказал полномочный представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль, сообщает Деловая столица.
Коваль отметил, что война не закончится быстро, как максимум будет прекращение огня и окончание горячей фазы конфликта. Вопрос в том, на каких условиях это произойдет, потому что, как он подчеркнул, "размораживание" войны не станет проблемой для России.
В ответ на вопрос, будет ли прекращение огня в соответствии с нынешними линиями фронта де-факто означать безвозвратную потерю территории Украиной, Коваль ответил отрицательно.
"Сегодня есть Путин, завтра его не будет", — сказал он, отметив, что Запад ориентирован не на нынешнее состояние ситуации, а на признанные международным правом границы украинского государства.
"Сейчас кажется, что все готовятся к восстановлению в следующем году, что оно скоро начнется. По моим оценкам, это начнется во второй половине следующего года", — спрогнозировал чиновник.