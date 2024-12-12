В правительстве Польши считают, что в следующем году возможно перемирие между Украиной и РФ

Восстановление Украины может начаться во второй половине 2025 года﻿. Такую оценку высказал полномочный представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль, сообщает Деловая столица.

Коваль отметил, что война не закончится быстро, как максимум будет прекращение огня и окончание горячей фазы конфликта. Вопрос в том, на каких условиях это произойдет, потому что, как он подчеркнул, "размораживание" войны не станет проблемой для России.

В ответ на вопрос, будет ли прекращение огня в соответствии с нынешними линиями фронта де-факто означать безвозвратную потерю территории Украиной, Коваль ответил отрицательно.

"Сегодня есть Путин, завтра его не будет" , — сказал он, отметив, что Запад ориентирован не на нынешнее состояние ситуации, а на признанные международным правом границы украинского государства.