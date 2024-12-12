В НБУ разъяснили, кому банки установят лимит на переводы в 50 тысяч гривен

Меморандум банков предусматривает, что самый низкий лимит на исходящие переводы в 50 тысяч гривен установят для клиентов с самым высоким риском без подтвержденных доходов, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, говорит его пост в Facebook.

"Лимиты, которые указаны в меморандуме, касаются исключительно клиентов, которые не предоставили документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как "высоко рисковые". По сути, не имеющих никаких документов. Последних, по оценкам банков, не более 1% от всей клиентской базы" , - написал он.

По его словам, "если вы работаете "в белую", получаете "белую" зарплату или же можете другим способом документально подтвердить свои доходы или состояние, для вас вообще ничего не изменится".

Пышный напомнил, что ничего не изменилось и в октябре 2024 года, когда НБУ сделал первый шаг к решению проблемы с дропами, определив общую рамку для всех клиентов на уровне 150 тысяч гривен.

Глава НБУ отметил, что успешная реализация меморандума может стать шагом к досрочному снятию временного лимита на исходящие P2P переводы, который НБУ ввел в октябре сроком на полгода.

Меморандум банков

Напомним, крупнейшие банки 10 декабря подписали меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг".

Банки не будут устанавливать лимиты на операции клиентов с подтвержденными источниками доходов (в частности зарплатных клиентов и других клиентов с подтвержденными доходами), а также волонтеров.

Если документально подтвержденного дохода нет, то банки обязуются установить лимиты (будут распространяться на переводы по реквизитам IBAN) на операции:

с 01.02.2025 - для клиентов "высокого" уровня риска устанавливать лимит в сумме до 50 тыс. грн/мес;