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Два завода, связанные с Коломойским, не уплатили 1,1 млрд грн налогов – СМИ

Два завода, связанные с Коломойским, не уплатили 1,1 млрд грн налогов – СМИ
Фото: esbu.gov.ua

Бюро экономической безопасности разоблачило 2 ферросплавных завода в уклонении от уплаты почти 1,2 млрд грн налогов при экспорте, сообщает Экономическая правда.

По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о "Никопольском заводе ферросплавов" и "Запорожском ферросплавном заводе", которые связаны с Игорем Коломойским.

Установлено, что предприятия на протяжении длительного периода экспортировали ферросплавную продукцию в Австрию, Кипр и ряд других европейских стран. При продаже сырья иностранным покупателям должностные лица заводов умышленно занижали его стоимость. Это позволило им уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В рамках расследования уголовного производства детективы также установили, что заводы экспортировали около 90% произведенного сырья. В то же время валютная выручка от его продажи в Украину не возвращалась. В частности сумма задолженности за реализованную продукцию в одном из предприятий составляет 1,1 млрд грн.

В целом только в течение 2022-2023 годов заводы экспортировали сырье ориентировочной стоимостью 853 млн долларов.

Отмечается, что сейчас на основании постановлений следственного судьи детективы БЭБ проводят обыски на упомянутых предприятиях с целью выявления и изъятия остатков ферросплавной продукции, первичной финансовой документации, а также других вещей, которые могут быть приобщены к материалам уголовного производства в качестве доказательств противоправной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по признакам части 3, статьи 212 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)".

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

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