В Украину прибыла министр развития Германии с пакетом помощи

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце 12 декабря приехала в Киев, чтобы лично передать часть помощи населению Украины от Германии на третью зиму большой войны, сообщает Европейская правда.

В четверг, 12 декабря Шульце приехала в Киев, чтобы лично передать часть помощи населению Украины от Германии на третью зиму полномасштабного российского вторжения.

Прежде всего эта помощь касается восстановления энергетической инфраструктуры.

"Эта помощь прибывает, и она крайне необходима. Она жизненно необходима для выживания людей зимой" , – заявила Шульце.

По слова немецкого министра, Россия объявила целью своих ударов энергосистему Украины, "чтобы люди остались в холоде, в темноте", поэтому правительство Германии снова нашло дополнительные средства, чтобы помочь с восстановлением электро– и теплоснабжения.

Шульце подчеркнула, что при низких температурах "важно иметь электричество и отопление", поэтому она хотела лично убедиться, что "деньги действительно доходят туда, где они нужны".