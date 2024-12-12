Румыния и Болгария полноценно присоединятся к Шенгенской зоне с 1 января

Совет ЕС в четверг, 12 декабря, принял решение об отмене контроля на сухопутных границах с Болгарией и Румынией с 1 января 2025 года, сообщает Европейская правда.

Шандор Пинтер, глава МВД Венгрии, которая сейчас председательствует в ЕС, назвал это решение "историческим моментом".

"Отмена проверок лиц на внутренних сухопутных границах с этими странами-членами и между ними было ключевым приоритетом венгерского председательства, и сегодня мы сделали это реальностью. Этот шаг пойдет на пользу не только гражданам Болгарии и Румынии, но и ЕС в целом" , – отметил он.

В конце 2023 года в ЕС появился консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран в Шенген, который предусматривал снятие проверок в аэропортах и морских портах. Решение вступило в силу 30 марта 2024 года.

Полноправное присоединение стран к ЕС стало возможным после того, как Австрия дала этому "зеленый свет" после многомесячной блокады.

Румыния и Болгария еще в 2010 году выполнили все технические критерии для присоединения к Шенгенской зоне, и натолкнулись на сопротивление Австрии и Нидерландов, которые ссылались на якобы недостаточные меры по сдерживанию нелегальной миграции.