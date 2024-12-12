Глава МИД проведет в Германии на переговоры с европейскими политиками

В четверг, 12 декабря, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига посетит Германию по приглашению своей немецкой коллеги Анналены Бербок. Об этом говорится в сообщении МИД Украины, сообщает Европейская правда.

Как информирует ведомство, 12 декабря Сибига посетит Германию по приглашению Бербок.

В Берлине украинский дипломат примет участие в переговорах с министрами иностранных дел Италии, Испании, Германии, Польши, Франции, госсекретарем МИД Великобритании и высокой представительницей ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

Как отмечается, министры обсудят дальнейшую поддержку Украины в противодействии российской агрессии, повышение цены войны для России и пути достижения всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль посетил Берлин, где встретился с немецким канцлером Олафом Шольцом и предложил немецким партнерам ввести дополнительное налогообложение на российские товары.

В четверг, 12 декабря, министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце приехала в Киев, чтобы лично передать часть помощи населению Украины от Германии на третью зиму большой войны.