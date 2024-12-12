РосСМИ: Китай начал сокращать закупки российского угля

Крупнейший покупатель российского угля на мировом рынке - Китай - сократил импорт угля из России, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет издание The Moscow Times с ссылкой на "Коммерсант".

По итогам десяти месяцев 2024 года доля российского угля в общих закупках Китая составила 18% против 23% за аналогичный период 2022 года.

Несмотря на это, Россия по-прежнему занимает второе место среди основных поставщиков угля в Китай.

Доля крупнейшего экспортера твердого топлива на китайский рынок - Индонезии - за тот же период сократилась с 58% до 44%. При этом доли Монголии и Австралии в поставках выросли с 10% и 1% до 15%.

Согласно данным S&P Global, по итогам января-ноября Китай увеличил импорт угля на 14,8% год к году, до 490 млн тонн.

По оценкам Минэнерго РФ, на КНР приходится 48% всего российского угольного экспорта. В 2023 году Россия увеличила поставки в страну на 42% по сравнению с предыдущим годом до 100 млн тонн, но в этом году экспорт сокращается.

Как писал Reuters, по итогам первого полугодия поставки снизились на 8% по сравнению с предыдущим годом до 45,5 млн тонн.

Доля российского угля на китайском рынке снижается главным образом из-за сокращения поставок энергетического угля на фоне низких цен и ограничений по вывозу, отмечают в ЦЦИ.

Рост поставок российского угля в Китай также сдерживается импортной пошлиной, которую КНР в 2014 году ввела на антрацит, коксующийся и энергетический уголь, в размере 3-6%. При этом пошлины не распространяются на Индонезию и Австралию из-за соглашений о свободной торговле.

Напомним:

У японских компаний через год истекают долгосрочные контракты на закупку российского сжиженного газа (LNG) с завода "Сахалин-2".