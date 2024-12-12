Украина готова обсуждать расположение иностранных военных – Стефанишина

Украина готова говорить обо всем, что работает, в том числе и о размещении иностранных военнослужащих на своей территории. Об этом сообщил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина, которую цитирует Politico, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Во время интервью Стефанишину спросили о том, может ли Киев разместить иностранные войска на своей территории.

"Украина готова говорить обо всем, что работает" , - ответила министр.

Вопрос отправки войск в Украину

Первым вопрос об отправке войск на территорию Украины поднял президент Франции Эммануэль Макрон, но это вызвало дискуссию среди партнеров Киева. Через некоторое время стало известно, что речь не идет о непосредственной отправке для участия в боевых действиях. В то же время ряд союзников заявили о готовности все же рассмотреть такую возможность. Среди них были Латвия, Канада, Эстония, а также Литва.

Как писало Le Monde, тем временем Великобритания и Франция недавно возобновили дискуссии об отправке войск в Украину. Все из-за рисков вокруг победы Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов Америки (США).