Макрон прибыл в Варшаву
В четверг, 12 декабря, президент Франции Эманнюэль Макрон приземлился в Польше, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Как сообщил Сикорский, в четверг, 12 декабря, Макрон прибыл в столицу Польши.
"Добро пожаловать в Польшу, господин президент", – приветствовал Макрона польский дипломат.
Отметим, польская газета Rzeczpospolita ранее сообщила, что Макрон якобы имеет замысел относительно потенциальной европейской миротворческой миссии в Украине, которая могла бы стать одним из предохранителей от нового нападения России.
По информации газеты, обсуждение такой потенциальной миссии будет ключевой темой разговоров Макрона во время его визита в Варшаву 12 декабря.
Вероятно, Макрон говорил об этом с избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в минувшую субботу в Париже.
Журналисты предполагают, что именно это обсуждалось и на его встрече тет-а-тет с премьером Британии Киром Стармером в середине ноября, а затем – на встрече с представителями стран Северной Европы, Балтии и Польши 27 ноября.
Перед этим о запланированном визите Макрона сообщили и другие польские СМИ, отметив, что он связан с переговорами с Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в минувшие выходные.