В Еврокомиссии предупредили о наступлении "геополитической зимы"

Еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра заявил, что мир вступает в эпоху "геополитической зимы" на фоне укрепления ультраправых правых сил в Европе и возвращения к власти в США Дональда Трампа, сообщает Европейская правда.

Об этом еврокомиссар сказал в интервью Politico.

По его словам, впереди "чрезвычайно сложные геополитические времена", которые "ухудшатся, прежде чем улучшатся в годы, которые у нас есть впереди".

"Мы явно вступили в геополитическую зиму", – сказал Хукстра.

Он подчеркнул, что Европа не способна справиться с глобальным изменением климата вне сотрудничества с другими странами.

"Мы делаем прогресс в борьбе с изменением климата и принимаем меры, однако Европа не сможет спасти положение в одиночку, – считает еврокомиссар.

Что касается глобальной климатической дипломатии, Хукстра настаивает на том, что ЕС должен "взаимодействовать" со всеми странами, которые являются основными источниками выбросов, будь то Китай, Саудовская Аравия или США во времена Трампа.

Ранее новая руководительница внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас заявила, что избранный президент США Дональд Трамп должен занять "ястребиную позицию" в отношении России, если он хочет осуществлять реальное влияние на Китай.

Сам Трамп перед тем поделился своими выводами из разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, куда оба ездили на церемонию открытия Нотр-Дама, и заявил, что "формирует концепцию " реализации своего замысла о скором прекращении войны.

Похожие тезисы он озвучил также в заметке в своей соцсети Truth Social, где заявил, что "Украина и Зеленский" хотят соглашения для прекращения боевых действий.