Орбан прибыл в Турцию с продолжением "украинской миротворческой миссии"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках его "дипломатической попытки добиться прекращения огня в Украине, которая пока не добилась значительного прогресса". Об этом пишет Bloomberg, сообщает Левый берег.

Встреча Эрдогана и Орбана намечена сегодня на 14:00 по местному времени. Эрдоган также встретится с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком.

Издание отмечает, что Эрдоган и Орбан, оба лидера стран-членов НАТО, пытаются выдать себя за посредников, рекламируя тесные связи с Путиным. Эти двое также связаны с будущим президентом США Дональдом Трампом и стремятся улучшить свои напряженные отношения с Вашингтоном после январской инаугурации.

Орбан использовал председательство своей страны в ЕС, которое она приняла в июле, для бурной дипломатической деятельности в отношении Украины, включая несогласованные встречи с Путиным, президентом Китая Си Цзиньпином и Трампом, что вызвало сопротивление Украины и союзников с ЕС и НАТО.

Венгрия не раз пыталась помешать ЕС ввести новые санкции против России, а также выступала против военной помощи Киеву. Анкара воздержалась от присоединения к санкциям США против России, но Украине дала военную поддержку.

Напомним, вчера в Офисе президента отреагировали на заявление Орбана о том, что президент Украины отклонил рождественское прекращение огня и широкомасштабный обмен пленными с Россией. Советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что венгерская сторона, как и всегда, ничего не обсуждала с Украиной и о своих контактах с Москвой не предупреждала.

9 декабря Орбан встретился во Флориде с избранным президентом США Трампом. После этого венгерский премьер позвонил по телефону главе Кремля Путину. Зеленский подверг критике звонок. Орбан отреагировал на критику корреспонденцией на соцплатформе X, заявив о вышеупомянутом "рождественском прекращении огня".