Ракетный удар по Запорожью 10 декабря: количество погибших снова возросло

Количество погибших из-за российского ракетного удара по медклинике в Запорожье 10 декабря возросло до 11 - из-под завалов спасатели достали тело женщины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

"К сожалению, количество погибших в Запорожье возросло до 11".

Федоров сообщил, что спасатели достали тело женщины из-под завалов дома.

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