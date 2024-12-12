Ракетный удар по Запорожью 10 декабря: количество погибших снова возросло
Количество погибших из-за российского ракетного удара по медклинике в Запорожье 10 декабря возросло до 11 - из-под завалов спасатели достали тело женщины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
"К сожалению, количество погибших в Запорожье возросло до 11".
Федоров сообщил, что спасатели достали тело женщины из-под завалов дома.
Предыстория:
- 10 декабря россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.
- В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер 10 декабря погибли 4 человека, 21 человек, среди которых один ребенок, получили ранения.
- Также вечером 10 декабря спасатели освободили двух женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.
- Утром 12 декабря спасатели деблокировали тело еще одной женщины. По словам Федорова, под завалами оставался один человек.