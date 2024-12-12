Спикера Госдумы РФ заочно приговорили к 15 годам - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины, суд заочно присудил 15 лет лишения свободы главе Государственной думы федерального собрания России Вячеславу Володину, сообщает Левый берег.

Володин признан виновным по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства).

Он является доверенным лицом Путина и непосредственно участвовал в подготовке полномасштабного вторжения России. Для этого 15 февраля 2022 он поставил на голосование в сессионном зале постановление об обращении к Путину с просьбой признать "независимость" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Володин публично поддержал это решение и обеспечил необходимое количество "голосов" депутатов.

Впоследствии спикер он организовал ратификации так называемого "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между Россией и террористическими организациями "ЛНР-ДНР".

Володин продолжает оправдывать временный захват территорий Украины и поддерживает войну. Об этом он часто заявляет на заседаниях Госдумы и в эфирах кремлевских пропагандистов.