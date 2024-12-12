Макрон сократил визит в Польшу, вечером вернется в Париж – СМИ

Французский президент Эмманюэль Макрон сократил визит в польскую столицу Варшаву, куда он прибыл ранее в четверг. Об этом стало известно телеканалу BFMTV, сообщает Европейская правда.

По данным источников телеканала из окружения Макрона, было отменено посещение музея Варшавского восстания.

Таким образом французский президент рано вечером уже будет находиться в Париже.

Как известно, во Франции продолжаются поиски нового премьер-министра после того, как правительство меньшинства Мишеля Барнье отправили в отставку впервые с 1962 года – то продержалось рекордно короткий срок в 91 день.

СМИ ранее говорили, что у Макрона есть несколько потенциальных кандидатов на должность премьер-министра, в частности действующий министр обороны Себастьен Лекорню, лидер "Демократического движения" MoDem Франсуа Байру и левый политик и экс-премьер Бернар Казнёв.