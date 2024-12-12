Нацбанк ожидает 8,5 млрд долларов международной помощи до конца года

Национальный банк ожидает, что Украина получит в декабре 2024 года 8,5 млрд долларов международной помощи, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге.

"В декабре Украина рассчитывает получить около 8,5 млрд долларов соответствующей международной помощи", - сказал он.

Как отметил Пышный, прогноз НБУ о поступлении в следующем году международной помощи на сумму более 38 млрд долларов остается актуальным.

"Это финансирование, в частности, позволит НБУ поддерживать надлежащий уровень международных резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка", - сказал он.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что первые деньги от кредита стран G7 на 50 млрд долларов начнут поступать в следующем году.

Условный кредит на 50 млрд долларов

Напомним, в июне лидеры стран "Большой семерки" договорились о предоставлении Киеву кредита на сумму 50 миллиардов долларов, который частично финансируется за счет процентов, полученных от российских активов, конфискованных после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Украина не будет возвращать эти средства до получения репараций от Москвы.

Планируется получить 20 млрд долларов от США, 20 млрд долларов от ЕС, 3 млрд долларов от Великобритании, 3,7 млрд долларов от Канады и 3 млрд долларов от Японии.

США уже перечислили Всемирному банку 20 млрд долларов. Как отметила министр финансов Джанет Йеллен, будущая администрация Дональда Трампа не будет менять или отменять предоставленный Украине кредит на 20 млрд долларов. Ведь он будет выплачиваться за счет замороженных активов России.