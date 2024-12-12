В Крыму более 6 тысяч человек остались без электричества – оккупационные власти

Несколько населенных пунктов аннексированного Крыма остались без электричества из-за аварийного отключения. Об этом информируют российские власти и предприятие "Крымэнерго", сообщает Крым Реалии.

В Феодосии электроснабжение полностью или частично отсутствует на 30 улицах и переулках в центре города. Без света остаются около 4,1 тыс. жителей.

Отключение электричества также произошло в населенных пунктах Симферопольского (с. Перевальное) и Белогорского (села Курортное, Красногорье, Баланово, Верхние Орешники, Нижние Орешники) районов.

Как сообщил первый заместитель российского министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин, всего на территории полуострова без энергоснабжения остаются 6046 человек.

В последнее время в Крыму происходят частые и массовые отключения электричества. По заявлениям российских властей, летом они были связаны с аномально жаркой погодой. Однако, вероятно, их причиной также могут быть повреждения электрообъектов на юге РФ, в том числе на Ростовской АЭС.

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