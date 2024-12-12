Туск прокомментировал возможность отправки польских войск в Украину

Решение Польши по отправке своих войск на территорию Украины будет приниматься исключительно в Варшаве, но пока такой шаг не планируется, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Польши Дональда Туска во время брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время брифинга.

"Я также хочу положить конец спекуляциям о потенциальном присутствии войск той или иной страны в Украине после достижения перемирия, прекращения огня или мира. Решение относительно действий Польши будут приниматься в Варшаве и только в Варшаве. Мы пока не планируем таких действий", - заявил Туск.

Вопрос отправки войск в Украину

Еще в конце февраля Макрон заявил, что не исключает, что европейские государства направят войска в Украину. В то же время он предупредил, что пока союзники Киева не имеют консенсуса в этом вопросе. В конце концов, были и те, кто согласился рассмотреть такую возможность, а именно Канада, Латвия, Литва и Эстония. Также уточнялось, что речь не идет о непосредственной отправке для участия в боевых действиях.

Как писало Reuters, во время сегодняшнего визита Макрона в Польшу Украина будет главным вопросом повестки дня. В том же числе будет обсуждаться вопрос ввода европейских войск на территорию страны в случае прекращения огня и заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Тем временем вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов обсудить размещение иностранных военнослужащих на своей территории.