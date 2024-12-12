Журнал Time второй раз объявил Трампа человеком года

Американский журнал Time присвоил звание "Человек года 2024" избранному президенту США Дональду Трампу, сообщает Слово и дело.

Time отмечает, что политическое возрождение Трампа не имеет себе равных в американской истории.

"Его первый срок закончился позором, когда его попытки упразднить результаты выборов 2020 года завершились нападением на Капитолий США. Его избегало большинство партийных чиновников, когда он объявил о своей кандидатуре в конце 2022 года на фоне многочисленных уголовных расследований" , - пишет издание.

Time отмечает, что за более чем год Трамп "очистил поле республиканцев, выиграв одни из самых быстрых президентских праймериз в истории".

"Во время всеобщих выборов он провел шесть недель в зале суда Нью-Йорка, став первым бывшим президентом, осужденным за преступление, — факт, который не повлиял на его поддержку. Пуля убийцы пролетела мимо его черепа менее чем в дюйме на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, в июле.

За следующие четыре месяца он победил не одного, а двух своих оппонентов-демократов, победил во всех семи "шатких" штатах, и стал первым республиканцем, победившим по результатам всенародного голосования за 20 лет. Он перестроил американскую политику, переработал Республиканскую партию и заставил демократов разобраться с тем, что пошло не так" , – говорится в статье, посвященной избранному президенту.

Отметим, что Трамп уже был человеком года по версии Time в 2016 году.

В этом году в список претендентов на звание вошли также Камала Гаррис, принцесса Вельская, Илон Маск, Юлия Навальная, Биньямин Нетаньяху, Джером Пауэлл, Джо Роган, Клаудия Шейнбаум и Марк Цукерберг.

В прошлом году певица Тейлор Свифт получила титул "Человек года". В 2022 году звание "Человека года" по версии Time получил президент Владимир Зеленский и "дух Украины".