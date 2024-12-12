Байден подписал 39 помилований и смягчил приговоры для 1500 заключенных

Президент США Джо Байден помиловал 39 человек и смягчил приговоры для 1500 заключенных с длительными тюремными сроками. Об этом говорится на сайте Белого дома, сообщает Левый берег.

"Как президент, я имею большую привилегию проявлять милосердие к людям, которые продемонстрировали раскаяние и реабилитацию, восстанавливая возможность для американцев участвовать в повседневной жизни и вносить вклад в свои общины, а также принимать меры по устранению различий в приговорах для ненасильственных правонарушителей, особенно тех , кто осужден за наркопреступления" , – говорится в пресс-релизе.

Байден объяснил, что многие из тех, кому он смягчил приговоры, получили бы более легкое наказание, если бы их обвинили в соответствии с современными законами, политикой и практикой. Речь идет, в частности, о попавших под домашний арест во время пандемии коронавируса.

Президент добавил, что сделает "больше шагов в ближайшие недели".

"Моя администрация продолжит рассматривать просьбы о помиловании, чтобы продвигать равное правосудие в соответствии с законодательством, содействовать общественной безопасности, поддерживать реабилитацию и возвращение в общество, а также давать весомые вторые шансы" , – добавил он.

Согласно Конституции США, американские президенты имеют широкие полномочия по помилованию. Большинство президентов прибегают к помилованию в последние дни или недели своего пребывания в должности.

Напомним, Байден почти две недели назад воспользовался правом помилования своего сына Гантера, которому угрожал длительный тюремный срок за незаконное владение оружием и уклонение от уплаты налогов.