Российские беспилотники атаковали Сумскую область: есть раненый
В четверг 12 декабря российские беспилотники атаковали Сумскую область: по предварительной информации, ранения получил один человек, есть повреждения домохозяйств, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Сумской городской совет в соцсетях.
"Один из старостатов общины сегодня дважды атаковали вражеские БпЛА. Известно об одном раненом, а также повреждениях на двух подворьях (окон и кровель домов) и хозяйственных построек, легкового автомобиля".
Отмечается, что на месте происшествия работают староста и соответствующие службы общины. Газо- и электроснабжение имеется.