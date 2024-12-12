Рух "Чесно" подсчитал, сколько народных депутатов находятся в розыске

По данным Министерства внутренних дел сейчас объявлены в розыск 11 народных депутатов состава Верховной Рады IХ созыва.﻿, сообщает Чесно.

Отмечается, что в ВРУ IХ созыва часть нардепов прибегла к бегству из страны, когда им грозило подозрение или судебный приговор. Например, буквально перед вынесением приговора выехал "слуга" Андрей Одарченко, а за день до вручения подозрения сбежал из Украины фигурант Реестра предателей Артем Дмитрук (депутатская группа "Возрождение Украины", был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа"). Правоохранители считают, что они незаконно пересекли границу.

chesno.org

По данным МВД, сейчас объявлены в розыск 11 народных депутатов IX созыва.

Часть из них уже потеряли мандаты и сейчас находятся за рубежом. Кто-то сбежал в Европу, как Дмитрук, который скрывается в Лондоне, или в Израиль - как Вадим Рабинович, или в Россию - как Андрей Деркач и Илья Кива, которого впоследствии нашли убитым.