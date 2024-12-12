В Украине существенно уменьшился объем черного рынка табака

Объем черного рынка сигарет в Украине (подделки, Duty Free, контрабанда) в октябре уменьшился с 19,1% на начало года до 12,6% в октябре. Его наибольшая составляющая - поддельная продукция. Об этом свидетельствуют данные проекта "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине", который проводит Kantar Украина по заказу ведущих отечественных производителей табачных изделий, сообщает Экономическая правда.

По среднегодовому показателю, объемы нелегального табачного рынка в Украине снизились с 21,8% в 2023 году до 16,1% в 2024 году.

"Мы продолжаем наблюдать очередное снижение уровня нелегального рынка сигарет в Украине" , - сказала Татьяна Свердлик, аналитик Kantar Украина.

Уменьшилась как доля контрафакта (в том числе с поддельными акцизными марками), так и продукции, маркированной надписью Duty Free или предназначенной для экспорта.

Годовые потери государственного бюджета Украины от черного рынка сигарет компания оценивает в 21,9 млрд грн, а объем теневого рынка сигарет в Украине - в 6,3 млрд штук..

Исследование Kantar проводит трижды в год. В нем принимают участие 3000 курильщиков, старше 18,5 лет. Исследование предусматривает интервьюирование, получение пачек, их исследование и выявление нелегальных пачек.