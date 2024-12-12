РФ окончательно проиграла апелляцию в "крымском" иске ПриватБанка

Верховный суд Нидерландов на прошлой неделе – 2 декабря – оставил в силе арбитражные решения по защите инвестиций Приватбанка против России, которыми последняя незаконно завладела в Крыму. Со ссылкой на пресс-службу банка, сообщает Зеркало недели.

При этом Верховный суд окончательно отклонил возражение РФ против Промежуточного арбитражного решения от 24 февраля 2017 г. и Частичного арбитражного решения от 04 февраля 2019 г.

Последнее решение суда открывает путь к определению Арбитражным судом суммы ущерба Приватбанку, причиненного РФ.

Напомним, что в 2015 году Приватбанк инициировал арбитражное производство против России согласно Соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Арбитражный суд вынес решение в пользу банка, однако затем началась судебная тяжба с участием России. В 2022 году Апелляционный суд полностью отклонил обжалование, однако Россия подала апелляционную жалобу в Верховный суд. В настоящее время эта апелляционная жалоба была окончательно отклонена.