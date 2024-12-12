G7 высказались за немедленное назначение нового главы правления Укрэнерго

Послы G7 приветствовали назначение нового Наблюдательного совета Укрэнерго. Об этом говорится в заявлении на странице G7AmbReformUA в соцсети Х, сообщает Левый берег.

Дипломаты высказались за немедленное назначение нового председателя правления компании.

«Послы G7 приветствуют назначение нового Наблюдательного совета Укрэнерго. Это приведет к дальнейшей международной поддержке энергетической безопасности Украины на фоне постоянных жестоких атак со стороны России. Наблюдательный совет должен безотлагательно начать отбор нового председателя правления» , - подчеркнули послы.

Как сообщалось, 11 декабря Кабмин согласовал обновленный состав наблюдательного совета "Укрэнерго", в него вошли четыре независимых члена и три представителя государства.