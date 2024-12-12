"Укрэнерго" обнародовало график отключений на пятницу
В Украине завтра, 13 декабря, продолжат действовать графики отключения света. Для экономии электроэнергии будет применено одну-две очереди отключений. Со ссылкой на "Укрэнерго", пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
В "Укрэнерго" объяснили, что завтра будут применены разные графики для потребителей.
Для бытовых потребителей:
- 06:00 - 08:00 - одна очередь отключений;
- 08:00 - 19:00 - две очереди отключений;
- 19:00 - 21:00 - одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса:
- 06:00 - 22:00 - применение графиков ограничения мощности.
В то же время украинцев просят экономно потреблять электроэнергию даже тогда, когда свет появляется по графику.
Отмечается, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.