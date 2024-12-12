Рютте призвал страны НАТО перейти к мышлению военного времени

Генсек НАТО Марк Рютте предупредил в четверг, что Альянс не готов к угрозам, с которыми он столкнется со стороны России в ближайшие годы, и призвал к переходу к мышлению военного времени с гораздо большими затратами на оборону. Об этом сказал Рютте в своей речи в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Рютте сказал, что во времена холодной войны члены НАТО тратили на оборону более 3% ВВП, и будущие расходы должны быть гораздо выше, чем нынешний целевой показатель Альянса в 2%.

"Россия готовится к долгосрочной конфронтации с Украиной и с нами" , – сказал Рютте, добавив, что ее враждебные действия против государств-союзниц только нарастают.

"Наше сдерживание является хорошим состоянием на сейчас, а вот насчет завтра я волнуюсь. Мы не готовы к тому, что ждет нас через четыре-пять лет. Опасность направляется нам навстречу на полной скорости... То, что происходит в Украине, может произойти и здесь" , – добавил генеральный секретарь НАТО, отметив, что пришло время перейти к „мышлению военного времени и ускорить оборонное производство и оборонные расходы".

Рютте отметил, что Россия уже перевела свою экономику на военные рельсы, и в 2025 году ее оборонные расходы достигнут 7-8% ВВП. Это рекорд со времен холодной войны.

Рютте подчеркнул, что немедленной угрозы для альянса из 32 государств-членов сейчас нет. Однако он настоял, что, независимо от исхода войны в Украине, НАТО не будет в безопасности, если не будет подготовленным для противодействия опасности.

Напомним, Североатлантический альянс планирует установить новые конкретные цели относительно того, сколько систем вооружений должны производить страны – члены НАТО, уже в 2025 году.

Известно, что Польша сделает совместное финансирование обороны в Евросоюзе приоритетом во время своего председательства в ЕС.



