Российские солдаты в Сирии пьянствуют и занимаются мародерством - ГУР
Российские солдаты в Сирии ожидают эвакуации после падения режима Башара Асада. Они пьянствуют и занимаются мародерством. Со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
По данным ГУР, остатки военного контингента РФ в Сирии стягиваются к морской базе РФ в Тартусе и авиабазе РФ в Хмеймиме.
"Те россияне, которые добрались до мест эвакуации, как правило пьянствуют и мародерят в ожидании своего рейса", - уточнили в разведке.
В ГУР подчеркивают, что ежедневно между Хмеймимом и российскими аэродромами курсирует по 4-5 военно-транспортных самолета.
Также россияне направили в Тартус свои большие десантные корабли "Иван Грен" и "Александр Остраковский", чтобы они вывезли оттуда военную технику и вооружение. Корабли по состоянию на сейчас находятся в Норвежском море, через несколько дней они должны пройти через Ла-Манш.
При этом в Тартус движется российских сухогруз Sparta, который вышел из города Балтийск. Это касается и судна Sparta II, оно вышло из Санкт-Петербурга.
Разведчики уточняют, что командующий российским контингентом генерал-полковник Александр Чайко приказал ремонтировать военную технику, которую вывозят из Сирии.
Напомним, в Сирии недавно был свергнут режим Башара Асада - одного из союзников России. На этом фоне россиянам пришлось эвакуировать свой контингент из Сирии.
Как отмечал заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер, падение режима Асада показывает ослабленность России и Ирана.