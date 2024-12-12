Зеленский рассказал о своей поездке в Запорожье

Президент Владимир Зеленский в Запорожье провел заседание Ставки, ключевыми темами которого стали ПВО и стабилизация фронта. Об этом глава Украинского государства заявил в вечернем видеообращении, сообщает Укринформ.

«Многие работы по Запорожью: безопасная ситуация, защита неба. Я провел заседание Ставки сегодня именно здесь, и прежде всего по ПВО, стабилизации фронта, достижению наших основных задач безопасности. Нам нужен настоящий мир, а значит, мы должны быть действительно сильными именно для этого. И должны делать все, чтобы каждый день приближал нас к миру» , - отметил Зеленский.

В Запорожье президент также посетил первую современную школу, начавшую работу в укрытии.