Зеленский рассказал о своей поездке в Запорожье
Президент Владимир Зеленский в Запорожье провел заседание Ставки, ключевыми темами которого стали ПВО и стабилизация фронта. Об этом глава Украинского государства заявил в вечернем видеообращении, сообщает Укринформ.
«Многие работы по Запорожью: безопасная ситуация, защита неба. Я провел заседание Ставки сегодня именно здесь, и прежде всего по ПВО, стабилизации фронта, достижению наших основных задач безопасности. Нам нужен настоящий мир, а значит, мы должны быть действительно сильными именно для этого. И должны делать все, чтобы каждый день приближал нас к миру», - отметил Зеленский.
В Запорожье президент также посетил первую современную школу, начавшую работу в укрытии.
«Она безопасна. Тысячи детей могут учиться. И благодаря этому третьеклассники, второклассники и маленькие детки смогли учиться вместе. Итого, офлайн, чтобы все социальные навыки были. Это очень важно – чтобы война не забирала у детей шанс стать успешными взрослыми. Мы строим другие такие школы в прифронтовых регионах и в Запорожской области в частности. Мы будем говорить с партнерами уже на следующей неделе – ради большего количества ПВО, ради более быстрого мира», - подчеркнул Зеленский.