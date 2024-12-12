РФ обсуждает с новыми властями Сирии о сохранении военных баз – Bloomberg

По данным источников издания, Россия приближается к соглашению с новым руководством Сирии о сохранении баз в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе Хмеймим.﻿﻿ Со ссылкой на Bloomberg, сообщает Украинская правда.

Анонимные источники в Москве, Европе и на Ближнем Востоке заявили, что переговоры ведутся о том, чтобы российские войска остались в военно-морском порту в Тартусе и на авиабазе Хмеймим.

Военно-морская база является единственным российским хабом на Средиземном море. Аэродром используется для обеспечения российских операций в Африке.

"Министерство обороны в Москве считает, что у него есть неформальная договоренность с „Хаят Тахрир Аш-Шам", бывшим ответвлением "Аль-Каиды", которое возглавило наступление с целью свержения Асада, о том, что оно может остаться на сирийских базах" , - сообщил источник в России.

Ситуация все еще может измениться на фоне нестабильности в Сирии, предостерег собеседник".

В то же время проверить эту информацию у представителей переходного правительства Сирии не удалось сразу.

Крах режима Башара Асада в Сирии фактически лишил смысла 49-летнюю аренду баз, которую Россия получила в 2017 году, через два года после того, как Путин отправил своих военных в поддержку сил Асада.