В США возле Нью-Йорка зафиксировали неизвестные дроны над военными объектами - WP

В США возле военных объектов заметили неизвестные беспилотники. Дроны над Нью-Джерси замечают уже несколько недель.﻿ Со ссылкой на публикацию The Washington Post, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

По данным издания, в течение последних недель дроны зафиксировали над Арсеналом Пикатинни, а также над полем для гольфа новоизбранного президента США Дональда Трампа в Бедминстере.

Вблизи объектов ввели ограничения на полеты.

Конгрессмен Джефф Ван Дрю заявил, что эти дроны, связанные с Ираном, а также добавил, что они "представляют угрозу национальной безопасности". Он предложил их сбивать.

Зато в Пентагоне это заявление опровергли и добавили, что "это не дроны иностранной организации".

Напомним, что ранее израильский журналист писал, что у будущего президента США Дональда Трампа есть собственный интерес по "уничтожению" Ирана.

Как сообщалось, команда новоизбранного президента США Дональда Трампа хочет разорить Иран. Для этого был разработан новый план "максимального давления".