Чешский дипломат Петр Мареш, назначенный специальным представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине, будет помогать Киеву подготовиться к вступлению в Европейский Союз и НАТО, сообщает Деловая столица.

О самом назначении заявил глава МИД Чехии Ян Липовский еще 5 декабря.

Однако 12 декабря Мареш рассказал российскому пропагандистскому изданию "Известия", что именно он будет делать в должности.

По словам дипломата, в настоящее время в Украине работают 24 проекта ОБСЕ. Теперь их должен координировать Мареш, его обязанность — подготовить еще один проект.

"Я говорил с министерством иностранных дел Финляндии, она подчеркнула, что я должен находиться в ближайшем контакте с украинскими властями. Я не буду отправлять им F-16 и Abrams, никакие ракеты, но буду готовить их к будущему партнерству и членству Украины в ЕС и НАТО — это мои задачи" , — заявил он.

Также Мареш считает, что ОБСЕ должна возобновить свою миротворческую миссию в Украине, которая действовала с 2014 года по 2022-й.