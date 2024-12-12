В российском плену находятся более 300 гражданских украинок

По состоянию на декабрь 2024 года в российском плену остается 301 гражданская украинка. По меньшей мере 25 из них удерживаются еще с периода до начала полномасштабного вторжения, а 276 были лишены свободы уже после февраля 2022 года, пишет Татьяна Веремеева, РБК-Украина.

Об этом говорится в заявление председателя правления Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник во время заседания Совета по правам человека, гендерному равенству и многообразию при МИД Украины.

Она отмечает, что реальные цифры могут быть значительно больше, ведь Россия не предоставляет информацию о гражданских. Однако уже сейчас понятно, что количество пленных женщин после 24 февраля 2022 года выросло в 11 раз.

По ее словам, приоритетом правительства остается возвращение всех военнопленных и гражданских домой. В то же время освобожденные будут нуждаться в системной поддержке, в частности финансовой и психологической.