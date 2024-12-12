Генсек НАТО озвучил потери сторон за время полномасштабной войны

Генсек Североатлантического союза Марк Рютте заявил, что с февраля 2022 года количество потерь в результате российско-украинской полномасштабной войны превысило миллион человек погибшими и ранеными.﻿ Об этом сказал Рютте в своей речи в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Генсек НАТО подчеркнул, что война в Украине ежедневно приводит к новым разрушениям и смертям.

"Еженедельно более 10 тысяч (людей) убиты и ранены со всех сторон в Украине. Более миллиона потерь с февраля 2022 года. Путин пытается стереть Украину с карты" , – сказал генсек НАТО.

Он уточнил, что при этом потери России достигли 700 тысяч человек.

"Ситуация на фронте меняется медленно и за очень высокую цену для россиян. Они уже потеряли 700 тысяч человек (погибшими) и ранеными. Этот месяц – рекордный по количеству российских потерь" , – сказал генсек НАТО.

Рютте отметил, что агрессия Путина происходит далеко не по новой схеме, но союзники по НАТО слишком долго на это не реагировали.

Рютте также предупредил, что Альянс не готов к угрозам, с которыми он столкнется со стороны России в ближайшие годы, и призвал к переходу к мышлению военного времени с гораздо большими расходами на оборону.

Президент Владимир Зеленский недавно обнародовал данные, что с 24 февраля 2022 года погибли 43 тысячи украинских военных, 370 тысяч были ранены.

По данным Зеленского, российские потери превышают 750 тысяч человек – 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых.