Ермак заявил, что Украина еще не готова к переговорам с Россией
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Украина еще не готова к переговорному процессу с Россией из-за нехватки оружия, приглашения к членству в НАТО и четких гарантий безопасности. Об этом Ермак сказал в интервью "Суспільному", сообщает Украинская правда.
На вопрос о том, готова ли Украина к переговорному процессу с Россией, он ответил, что пока нет. По словам Ермака, для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных.
"Сегодня еще нет. Нам не хватает оружия, не хватает статуса, о котором мы говорим, речь о приглашении в НАТО и понимание четких гарантий, которые бы обеспечили нас, чтобы мы были уверены, что Путин не вернется через два-три года", - заявил глава ОП.