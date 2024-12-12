Ермак заявил, что Украина еще не готова к переговорам с Россией

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак считает, что Украина еще не готова к переговорному процессу с Россией из-за нехватки оружия, приглашения к членству в НАТО и четких гарантий безопасности.﻿﻿ Об этом Ермак сказал в интервью "Суспільному", сообщает Украинская правда.

На вопрос о том, готова ли Украина к переговорному процессу с Россией, он ответил, что пока нет. По словам Ермака, для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных.