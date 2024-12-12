РФ хочет взять под контроль парламент в Молдове - спецслужбы страны
Директор Службы информации и безопасности Молдовы (СИБ) Александру Мустяца предупредил о вероятности масштабного вмешательства России в парламентские выборы страны в 2025 году. Со ссылкой на NewsMaker, пишет Нина Еланская, РБК-Украина.
Об этом он заявил во время презентации доклада в парламенте, где освещались риски, связанные с российским вмешательством во внутренние процессы Молдовы.
По словам Мустяцы, Россия намерена повторить тактику, которую уже использовала во время президентских выборов и конституционного референдума в Молдове в 2024 году. Она включает:
- коррупцию в политических и избирательных процессах;
- активную дезинформацию и манипуляции в СМИ;
- организацию уличных протестов и беспорядков.
Особую роль в реализации этой стратегии, как он отметил, играет преступная сеть, связанная с Иланом Шором, молдавским олигархом-беглецом, которого связывают с тесными связями с Москвой.
Москва, по словам главы СИБ, стремится установить контроль над молдавским парламентом, чтобы влиять на политику страны. Это позволит Кремлю усилить свое присутствие в регионе и помешать евроинтеграции Молдовы.
Мустяца отметил, что молдавские спецслужбы работают над укреплением национальной безопасности, усиливая контроль за деятельностью организаций, которые могут быть связаны с Россией.
Он добавил, что также важно привлечь международную поддержку для предотвращения вмешательства в избирательный процесс.