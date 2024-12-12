Эстония дополнительно выделит Украине около €200 тыс на гумпотребности

Министерство иностранных дел Эстонии выделит дополнительно около 200 000 евро в помощь украинцам. Помощь предназначена для самых уязвимых категорий: женщин, детей и людей с особыми потребностями. Также деньги пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Об этом пишет ERR, сообщает Левый берег.

"Мы не можем забывать, что вблизи линии фронта в Украине ситуация по-прежнему очень тяжелая, а гуманитарные потребности велики. Влияние войны глубоко затрагивает общество, и важно, чтобы Эстония через международные организации могла поддержать наиболее уязвимых людей" , - сказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

100 000 евро выделяют Гуманитарному фонду Украины при Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, который доставляет помощь в труднодоступные районы и непосредственно нуждающимся.

68 000 евро выделяют Фонд ООН в области народонаселения для смягчения гуманитарной ситуации в Украине в 2025 году. В Украине этот фонд создал 26 мобильных клиник и родильных отделений, центры помощи жертвам гендерного и связанного с конфликтом сексуального насилия, национальную горячую линию и более 100 мобильных команд психосоциальной поддержки жертвам гендерного насилия. Также Фонд управляет виртуальной платформой помощи жертвам сексуального насилия.

10 000 евро оказывают в поддержку деятельности Международной организации по миграции в 2025 году. Организация помогает обеспечивать упорядоченное и гуманное управление миграцией, продвигать международное сотрудничество по миграции, находить практические решения миграционных проблем и оказывать гуманитарную помощь нуждающимся мигрантам, включая беженцев и внутренне перемещенных лиц.

20 000 евро получит Фонд поддержки энергетики Украины для восстановления энергетической инфраструктуры.

Кроме того, Эстония направит 1 миллион евро в поддержку климатических и экологических проектов Украины.

На сентябрь Эстония уже передала украинской энергетике более 300 тонн гуманитарной помощи.