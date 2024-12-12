В Печерском районе Киева упали обломки беспилотника
Вечером 12 декабря российская армия атаковала Киев беспилотниками, обломки упали в Печерском районе. Со ссылкой на КМВА, сообщает Украинская правда.
"В результате атаки российских БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Печерском районе столицы. Предварительно - на открытой территории, без пожара и пострадавших", - говорится в сообщении.
В Киеве продолжается воздушная тревога, связанная с атакой дронов российской армии. Городские власти призвали находиться в безопасности до отбоя.