В Печерском районе Киева упали обломки беспилотника

Вечером 12 декабря российская армия атаковала Киев беспилотниками, обломки упали в Печерском районе.﻿﻿ Со ссылкой на КМВА, сообщает Украинская правда.

"В результате атаки российских БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Печерском районе столицы. Предварительно - на открытой территории, без пожара и пострадавших" , - говорится в сообщении.

В Киеве продолжается воздушная тревога, связанная с атакой дронов российской армии. Городские власти призвали находиться в безопасности до отбоя.