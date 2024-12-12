Грузинская оппозиция заявила, что не будет признавать выборы президента

Оппозиционные политические объединения Грузии "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение", "Сильная Грузия" и "Гахария за Грузию" не признают легитимность президентских выборов, назначенных на 14 декабря.﻿ Об этом говорится в совместном заявлении политических сил, обнародованном 12 декабря, сообщает Европейская правда.

"Мы, политические партии, победившие на выборах 26 октября, не признаем самопровозглашенную власть или любую ее ветвь. Единственным легитимным государственным институтом является президент. Поэтому единственным легитимным представителем Грузии является Саломе Зурабишвили" , – говорится в заявлении политических сил.

Они подчеркнули, что не признают так называемые "президентские выборы", назначенные на 14 декабря "так называемым парламентом, захваченным Иванишвили, который не имеет ни международной, ни внутренней политической легитимности".

"Нелегитимный парламент не имеет полномочий избирать президента – таким образом, Саломе Зурабишвили остается президентом Грузии, главнокомандующим Сил обороны и высшим представителем страны во внешних отношениях.

Выход из возникшего острого политического кризиса есть только один – новые, свободные и честные выборы. Мы ценим поддержку наших международных партнеров и ожидаем дальнейших эффективных и решительных шагов" , – говорится в заявлении грузинской оппозиции.

Напомним, Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности после завершения срока своих полномочий и объявила о намерении "быть во главе политических процессов" в стране.

Партия власти Грузии "Грузинская мечта", которая провозгласила антизападный курс и остановила евроинтеграцию страны, выдвинула кандидатом в президенты бывшего футболиста Михеила Кавелашвили. Его должны избрать в субботу голосованием в коллегии выборщиков – впервые не всенародным голосованием.

Председатель комитета по иностранным делам Эстонии Марко Михельсон призывает западные страны не признавать выборы президента Грузии.

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