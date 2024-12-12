Правительство Румынии разрешило сбивать чужие дроны в небе над страной

Правительство Румынии приняло законопроект, расширяющий и регулирующий меры контроля за использованием национального воздушного пространства дронами и другими летательными аппаратами. Об этом пишет Digi24, сообщает Новое время.

В документе определены ситуации, в которых использование воздушного пространства является нарушением.

Например, речь идет о несанкционированных полетах, отклонении от установленных маршрутов, нарушении работы идентификационных систем, полетах в запрещенных зонах, а также аэрофотосъемке без согласования с Министерством обороны и если беспилотник ставит под угрозу объекты Минобороны и или учреждения, подчиненные Министерству транспорта.

В таких случаях могут быть применены различные меры, от перехвата до «обездвиживания или уничтожения» дронов, отмечает издание.

Сбитие воздушного судна, нарушающего воздушное пространство, согласовывается приказом Высшего совета обороны страны.

29 октября Министерство обороны Румынии подготовило законопроект, который позволит армии страны сбивать российские дроны, незаконно нарушающие ее воздушное пространство.

23 октября радиолокационные системы Румынии зафиксировали два сигнала, вероятно, от беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. На их перехват в воздух были подняты два F-16, но истребители не смогли визуально обнаружить дроны до того, как они исчезли с радаров.