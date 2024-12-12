В Минсоцполитики назвали число украинцев, которые вернулись на оккупированные территории

На временно оккупированные территории вернулось около тысячи украинцев, свидетельствуют данные Министерства социальной политики Украины, сообщает Радио Свобода.

Также, по этим данным, на 2 декабря в Украине было зарегистрировано почти пять миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 02.12.2023 было зарегистрировано 4,9 миллиона ВПЛ. То есть за год произошло уменьшение количества ВПЛ на 250 тысяч человек. Согласно данным электронных систем Минсоцполитики, по состоянию на 01.11.2024 к предыдущему месту жительства вернулось в общей сложности 29 тысяч человек (около 7,7% от общего количества снявшихся с учета)» , – говорится в комментарии министерства.

В Минсоцполитики пояснили, что из 29 тысяч человек на временно оккупированные территории вернулась одна тысяча, большинство же – на «условно безопасные территории», а еще часть – на территории, где продолжаются боевые действия.

«В это количество входят украинцы, которые возвращались в любой из регионов страны, в частности, и те, которые считаются условно безопасными (например, Киевщина, Житомирщина, Черниговщина и т.д.). Из этих 29 тысяч: одна тысяча – вернулись на ВТО; 18,9 тысяч – на условно безопасные территории; 9 тысяч – территории возможных боевых действий» , – объяснили в ведомстве.

Ранее депутат Верховной Рады Максим Ткаченко заявлял, что 150 тысяч ВПЛ вернулись в оккупацию, а позже сам отрицал такие данные.

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