Администрация Байдена ускоряет передачу оружия Украине - CNN

США ускоряет поставки оружия в Украину. Главная цель передать Киеву прочную основу обороны для 2025 года.﻿ Со ссылкой на CNN, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

По словам чиновника, администрация американского президента Джо Байдена работает над увеличением поставок оружия в Украину в последние дни своего пребывания в должности, чтобы поставить Киев на прочную основу в 2025 году.

Эти усилия резко контрастируют с политикой новой администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа, который в интервью журналу "Тайм" резко раскритиковал недавний шаг США, позволивший Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по России.

В рамках последнего проявления поддержки Украины администрация Байдена планирует в ближайшие дни объявить об ожидаемом пакете помощи на сумму 500 миллионов долларов, который позволит вывести оборудование из состава американских вооруженных сил. А высокопоставленный чиновник администрации сообщил CNN, что администрация направляет ресурсы на то, чтобы до того, как Байден покинет пост, передать Киеву ранее анонсированное оружие для Украины.