Администрация Байдена ускоряет передачу оружия Украине - CNN
США ускоряет поставки оружия в Украину. Главная цель передать Киеву прочную основу обороны для 2025 года. Со ссылкой на CNN, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.
По словам чиновника, администрация американского президента Джо Байдена работает над увеличением поставок оружия в Украину в последние дни своего пребывания в должности, чтобы поставить Киев на прочную основу в 2025 году.
Эти усилия резко контрастируют с политикой новой администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа, который в интервью журналу "Тайм" резко раскритиковал недавний шаг США, позволивший Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по России.
В рамках последнего проявления поддержки Украины администрация Байдена планирует в ближайшие дни объявить об ожидаемом пакете помощи на сумму 500 миллионов долларов, который позволит вывести оборудование из состава американских вооруженных сил. А высокопоставленный чиновник администрации сообщил CNN, что администрация направляет ресурсы на то, чтобы до того, как Байден покинет пост, передать Киеву ранее анонсированное оружие для Украины.
"Министерство обороны предпринимает исторические усилия, чтобы в течение следующих пяти недель доставить в Украину большое количество оружия... С этого момента и до середины января мы доставим в Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет, сотни бронемашин и другие важные средства", - сказал высокопоставленный представитель администрации.