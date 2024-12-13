DeepState: ВСУ на грани окружения в четырех селах Донецкой области

12 декабря аналитики проекта DeepState сообщили об оккупации россиянами населенного пункта Заря. Ситуация вокруг "Успеновского мешка" в Донецкой области ухудшается, сообщает Украинская правда.

По данным аналитиков, россияне продвинулись в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Сонцевке и у Веселого Гая в Донецкой области.

Особое внимание аналитики уделяют ситуации в районе населенных пунктов Елизаветовка, Романовка, Веселый Гай, Анновка, которые оказались внутри "Успеновского мешка". Враг пытается прорвать оборону со всех сторон. Ключевую роль в сдерживании играют села Трудовое, Успеновка и Дальнее. Именно отсюда россияне концентрируют силы для штурма Успеновки, которая находится под угрозой полного окружения.

﻿"Ситуация критическая для всех, кроме Луценко, уже экс-командующего ОТГ "Донецк". По нашей информации, он снят с должности и переведен в командование Сухопутных войск. Зато мы можем услышать от нового командующего традиционное "отошли на подготовленные позиции" , – пишет DeepState.

Карта: DeepState

Украинские военные ведут активные бои за удержание позиций, но ситуация остается сложной из-за значительного превосходства врага в живой силе, говорят аналитики.

По их данным, отсутствие надлежащей координации может привести к риску окружения подразделений Сил обороны Украины сразу в нескольких населенных пунктах.