Курс валют НБУ на 7 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 13 декабря 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 12 декабря, упал на 4 коп до 41.6588 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 43.7042 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 9 коп до 53.0254 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка понизился до уровня 46.8787 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 5 коп до 10.2208 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.658800
|EUR
|Евро
|43.704200
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.025400
|CHF
|Швейцарский франк
|46.878700
|PLN
|Польский злотый
|10.220800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.