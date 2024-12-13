Курс валют НБУ на 7 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 13 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 12 декабря, упал на 4 коп до 41.6588 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 43.7042 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 9 коп до 53.0254 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 46.8787 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 5 коп до 10.2208 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.658 800 EUR Евро 43.704 200 GBP Фунт стерлингов 53.025 400 CHF Швейцарский франк 46.878 700 PLN Польский злотый 10.220 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.