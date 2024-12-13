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Курс валют НБУ на 7 декабря

Курс валют НБУ на 7 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 13 декабря 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 12 декабря, упал на 4 коп до 41.6588 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 43.7042 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 9 коп до 53.0254 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка понизился до уровня 46.8787 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 5 коп до 10.2208 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.658800 --0.0353
EUR Евро 43.704200 --0.0955
GBP Фунт стерлингов 53.025400 --0.0908
CHF Швейцарский франк 46.878700 --0.3239
PLN Польский злотый 10.220800 --0.0502

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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