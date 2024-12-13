США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн
США предоставят Украине новый пакет оружия и оборудования стоимостью $500 млн, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает Украинская правда.
"В рамках увеличения помощи в сфере безопасности, о котором президент Байден объявил 26 сентября, Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет срочно необходимого оружия и оборудования нашим украинским партнерам, которые защищаются от продолжающихся атак России.
Эта дополнительная помощь, предоставленная в рамках предыдущих сокращений запасов Министерства обороны, оценивается в 500 миллионов долларов", – сказал Блинкен.
Сообщается, что в новый пакет входят:
- боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
- беспилотные летательные аппараты (UAS);
- защищенные от мин и засад транспортные средства (MRAP);
- высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);
- легкие тактические машины;
- средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия,
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- тяжелые противотанковые ракеты (TOW);
- боеприпасы для стрелкового оружия;
- гранаты и тренировочное оборудование;
- оборудование и боеприпасы для взрывных работ;
- а также запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортные средства.
"Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединили усилия, чтобы обеспечить Украине возможности, необходимые для защиты от российской агрессии", – говорится в сообщении Госдепа.