"Укрзализныця" запускает новый поезд из Киева в Будапешт

Стартует продажа билетов на новый поезд №9/10 сообщением Киев — Будапешт, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Рейсы запустят с 15 декабря.

Как отмечают в ведомстве, поезд разгрузит наиболее востребованные международные маршруты "Укрзализныци" и даст прямое сообщение с одним из крупнейших аэропортов в регионе в направлении:

Вены (путешествие продлится менее 3 часов);

Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха;

Румынии, Словении и другие европейские страны.

Расписание — такое:

отправление из Киева в 10:16, прибытие в Будапешт в 06:00;

отправление из Будапешта в 22:40, прибытие в Киев в 19:11.

Как сообщалось, "Укрзализныця" запускает ночной поезд между Киевом и Каменцем-Подольским.