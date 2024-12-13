"Укрзализныця" запускает новый поезд из Киева в Будапешт
Стартует продажа билетов на новый поезд №9/10 сообщением Киев — Будапешт, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".
Рейсы запустят с 15 декабря.
Как отмечают в ведомстве, поезд разгрузит наиболее востребованные международные маршруты "Укрзализныци" и даст прямое сообщение с одним из крупнейших аэропортов в регионе в направлении:
- Вены (путешествие продлится менее 3 часов);
- Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха;
- Румынии, Словении и другие европейские страны.
Расписание — такое:
- отправление из Киева в 10:16, прибытие в Будапешт в 06:00;
- отправление из Будапешта в 22:40, прибытие в Киев в 19:11.
Как сообщалось, "Укрзализныця" запускает ночной поезд между Киевом и Каменцем-Подольским.