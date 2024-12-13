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"Укрзализныця" запускает новый поезд из Киева в Будапешт

"Укрзализныця" запускает новый поезд из Киева в Будапешт
Фото: Facebook

Стартует продажа билетов на новый поезд №9/10 сообщением Киев — Будапешт, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Рейсы запустят с 15 декабря.

Как отмечают в ведомстве, поезд разгрузит наиболее востребованные международные маршруты "Укрзализныци" и даст прямое сообщение с одним из крупнейших аэропортов в регионе в направлении:

  • Вены (путешествие продлится менее 3 часов);
  • Зальцбурга, Мюнхена, Инсбрука, Цюриха;
  • Румынии, Словении и другие европейские страны.

Расписание — такое:

  • отправление из Киева в 10:16, прибытие в Будапешт в 06:00;
  • отправление из Будапешта в 22:40, прибытие в Киев в 19:11.

Как сообщалось, "Укрзализныця" запускает ночной поезд между Киевом и Каменцем-Подольским.

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