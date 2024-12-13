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Энергосистема Украины под массированным ударом: объемы отключений увеличили

Энергосистема Украины под массированным ударом: объемы отключений увеличили
Фото: Рixabay

Целью массированного ракетного удара российской армии 13 декабря по Украине является энергетика.﻿ Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Враг продолжает свой террор. Опять энергетика по всей Украине под массированным ударом", - написал он.

По его словам, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы.

"Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", - добавил министр.

В то же время в "Укрэнерго" сообщили﻿, что из-за массированной атаки объем отключений электричества на сегодня увеличили.

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