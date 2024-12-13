В парламенте Канады отреагировали на шутки Трампа о "51-м штате"

В парламенте Канады заявили, что неуважительные шутки избранного президента США Дональда Трампа о Канаде как "51-й штат" не выглядят смешными. Об этом пишет The Hill, сообщает Европейская правда.

Последний такой эпизод произошел после встречи Трампа с премьером Канады Джастином Трюдо, о которой будущий президент США рассказал в своей соцсети, "понизив" статус своего собеседника до "губернатора большого штата Канада".

В прошлом месяце он тоже шутил о Канаде как "51-м штате", а недавно сгенерировал с помощью ИИ фото, где он стоит на горе рядом с канадским флагом.

Лидер канадских "Зеленых" Элизабет Мэй сказала, что лично не следит за соцсетью Трампа, но такие шутки "не смешные".

"Это не смешно, и продолжение этого в соцсетях все больше беспокоит меня" , – отметила она.

Мэй продолжила, что всем политикам в Канаде следует быть осторожными с Трампом, объединяться и не давать повода "эксплуатировать нас и утверждать о Канаде какие-то вещи, которые не являются правдой".

Во время своего первого президентства Трамп предлагал "купить Гренландию" – и тогда говорил вполне серьезно.