За сутки 210 боестолкновений: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

За минувшие сутки на фронте зафиксировали 210 боевых столкновений, больше всего атак враг совершил на Покровском направлении – 47, а также на Кураховском – 51, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба по состоянию на 08:00 13 декабря.

"В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 210 боевых столкновений.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 35 авиаударов, сбросив 69 КАБ. Кроме этого, совершил 4170 обстрелов, из них 103 - из реактивных систем залпового огня".

На Харьковском направлении противник восемь раз штурмовал позиции украинских подразделений в районе Волчанска, Глубокого и Старицы.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Загрызово, Двуречной и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Новоегоровки, Лозовой, Надежды, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Часового Яра, Григорьевки и в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил четыре атаки в районе Торецка.

На Покровском направлении Силы обороны защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое.

На Кураховском направлении украинские военные отбили 51 атаку. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Сонцовки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки.

На Времовском направлении противник совершил 31 штурм украинских позиций в районах Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

Две безрезультатные попытки атаковать позиции подразделений Сил обороны совершил оккупант в направлении Новоданиловки на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали украинские позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Продолжается операция в Курской области, где украинские воины сдержали 21 атакующее действие захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.