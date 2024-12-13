Си Цзиньпина не будет на инаугурации Трампа – CBS News

Лидер Китая Си Цзиньпин не будет присутствовать на инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января в Вашингтоне, сообщает Укринформ.

По словам осведомленных собеседников издания, присутствие Си не ожидается инаугурации Трампа.

Мероприятие посетят посол КНР в США вместе с супругой. Также возможно присутствие других должностных лиц из Пекина.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп пригласил на свою инаугурацию лидера Китая Си Цзиньпина.

Записи Государственного департамента свидетельствуют, что ни один иностранный лидер никогда не присутствовал на инаугурации президента США.