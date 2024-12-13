Польша подняла авиацию из-за массированной ракетной атаки РФ по Украине

Польша подняла авиацию в результате массированного комбинированного удара России по регионам Украины. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования, сообщает Европейская правда.

Как отметили польские военные, утром 13 декабря, в результате массированной атаки России по регионам Украины – страна подняла военную авиацию.

Оперативное командование Польши привлекло "все имеющиеся" силы и средства, в частности, подняло истребители, а наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние высокой готовности.

Также, как проинформировали поляки, страна приняла меры, направленные на обеспечение безопасности территорий, граничащих с "угрожающими районами".

"Оперативное командование осуществляет мониторинг текущей ситуации, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию" , – добавили польские военные.

Заметим, министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что утром 13 декабря Россия наносит массированный удар по украинской энергетике.